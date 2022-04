Ferrari 296 GTS, debutta la ibrida plug-in aperta da 830 cavalli

Soltanto 14 secondi per aprirsi e chiudersi

Il tetto retrattile rigido garantisce grande confort di bordo. A tetto aperto, infatti, disegna linee sportive e molto filanti, mentre a tetto chiuso la silhouette della nuova spider resta molto fedele a quella della 296 GTB. La soluzione del tetto che si segnala per un peso davvero contenuto, impiega appena 14 secondi sia per abbassarsi che per alzarsi il tutto è possibile anche in movimento fino ad una velocità di 45 kmh. L’operazione si completa dunque in totale sicurezza.

A capote aperta è previsto un lunotto in vetro

Essendo stata posta la linea di separazione fra corpo vettura e tetto retrattile sopra il montante laterale, il tetto ripiegabile si suddivide in due parti alloggiate sopra la parte anteriore del motore, salvaguardando le caratteristiche di dissipazione di calore oltre che l'equilibrio di design. È stato possibile introdurre un pannello in vetro nella parte dietro del vano motore che lascia intravedere il nuovo V6. A capote aperta, abitacolo e area posteriore sono separati da un apposito lunotto dietro in vetro che è ranche egolabile elettricamente anche in altezza.

Allestimento più estremo studiato per la pista

La 296 GTS, infine, è disponibile in allestimento Assetto Fiorano se si opta per incrementarne in particolare le prestazioni, specie in pista grazie ad un peso ridotto e ad una aerodinamica specifica.Tra questi ultimi spiccano gli ammortizzatori Multimatic derivati dalle competizioni GT, dotati di regolazione fissa ottimizzata per l'utilizzo in pista e le appendici ad alto carico in fibra di carbonio sul paraurti davanti che permettono di ottenere fino a 10 kg di carico verticale in più. E ancora l'esteso uso di materiali leggeri come la fibra di carbonio dentro e fuori.