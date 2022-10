Ferrari 296 Gts: la prova su strada della spider ibrida da 830 cv

Il primo spider ibrido alla spina della storia Ferrari

Per la prima volta su una vettura spider stradale Ferrari propone un’architettura caratterizzata da un motore V6 turbo a 120° da 663 cv l’alloggiamento dei turbocompressori all’interno della ‘V’: ciò, oltre ad apportare significativi benefici in termini di compattezza, abbassamento del baricentro e riduzione di massa, favorisce il raggiungimento di elevatissimi livelli di potenza stabilendo il record assoluto per una vettura di serie in termini di potenza specifica: ben 221 cv/l.

Il V6 è accoppiato a un elettromotore in grado di erogare ulteriori 122 kW (167 cv). La trazione è posteriore e il motore termico Mgu-K (Motor Generator Unit, Kinetic) è integrato a un motore elettrico al posteriore in grado di erogare fino a 122 kW (167 cv), che deriva dall’applicazione in Formula 1 e ne eredita il nome. Questo è alimentato da una batteria ad alto voltaggio da 7,45 kWh che garantisce un’autonomia di 25 km.

Importante novità per questo modello è che i motori comunicano tramite un attuatore chiamato Tma (Transition Manager Actuator) che consente sia l’uso congiunto per una potenza massima di 830 cv, sia la fruizione del solo motore elettrico.

La compattezza e struttura del V6 ha permesso l’accorciamento assiale del motopropulsore, il che in ultima analisi ha contribuito alla riduzione del passo a 2.600 mm.

Una lunga storia Ferrara con il V6

Si tratta del primo 6 cilindri della storia per una vettura spider stradale che porta il logo del Cavallino Rampante ma ricordiamo che la prima Ferrari dotata di V6 (allora in configurazione a 65° e cilindrata totale pari a 1500 cm3) risale al 1957 ed è la monoposto Dino 156 F2. Nell’anno successivo furono presentati altri due V6 con cilindrata maggiorata su alcuni Sport Prototipi a motore anteriore, la 196 S e la 296 S, nonché sulla monoposto di Formula 1 che nel 1958 portò Mike Hawthorn alla vittoria del titolo Piloti del Campionato del Mondo di Formula 1, vale a dire la 246 F1.