Quarta posizione tra le auto d'epoca più costose mai venduta all'asta per la Ferrari 335 Sport del 1957, battuta a Parigi durante l'asta organizzata a Retromobile per 32.075.200 euro. Guidata da piloti leggendari come Stirling Moss, è la barchetta Ferrari più costosa mai prodotta dall'azienda di Maranello.

