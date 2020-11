Ferrari 488 GT Modificata, nuova edizione limitata da competizione

2' di lettura

Ferrari presenta la nuova 488 Gt Modificata, edizione limitata per l'utilizzo in pista durante track days e gli eventi di Ferrari Club Competizioni Gt. La vettura racchiude competenze e tecnologie sviluppate per le 488 Gt3 che disputa il mondiale endurance e Gte, regina delle competizioni per vetture Gg, superandone i limiti imposti dai regolamenti tecnici e sportivi al fine di sfruttarne tutto il potenziale. Come ogni “Modificata”, che nel gergo Ferrari codifica i progetti sottoposti ad evoluzioni che ne migliorano le prestazioni, la nuova 488 utilizza nuove tecnologie legate in particolare al gruppo propulsore, non più̀ soggetto alle limitazioni imposte dal Balance of Performance della Fia. Il V8 biturbo è stato oggetto di un'avanzata ricerca che ha portato ad un disegno specifico di alcuni componenti e alla condivisione di materiali direttamente con il propulsore impiegato in gara. Grazie all'utilizzo di componenti innovativi e mappature più estreme, la potenza massima si attesta ora intorno ai 700 cavalli. Il cambio disponibile con diversi rapporti di trasmissione e la frizione in fibra di carbonio contribuiscono a gestire i maggiori livelli di potenza e coppia erogate dal motore. La 488 Gt Modificata sfrutta un'aerodinamica ad alto carico completamente rinnovata dopo un intenso sviluppo sulla Nordschleife che genera un carico maggiore all'anteriore senza aumentare la resistenza complessiva, per una migliore efficienza e sensibilità̀ alle variazioni di incidenza dell'ala posteriore. La carrozzeria, ad eccezione del tetto e dei montanti in alluminio, è interamente in fibra di carbonio come nella 488 GTE e contribuisce a generare un carico aerodinamico superiore a 1.000 kg a 230 km/h. Nella definizione della dinamica del veicolo gli ingegneri hanno optato per l'impiego delle sospensioni dalla 488 Gte. L'impianto frenante è stato sviluppato in collaborazione con Brembo, monta le pinze a bassa coppia residua che equipaggiano le vetture del mondiale, accoppiate ad un sistema Abs mutuato dalla 488 Gt3 Evo 2020 con tarature specifiche. L'ampia dotazione di serie della 488 Gt Modificata comprende un sistema di acquisizione V-Box che viene affiancato da quello Bosch per i dati telemetrici che consente di scaricare i dati direttamente su una chiave Usb. Standard anche la retrocamera ad alta risoluzione, il secondo sedile ed il sistema Tpms per la misurazione di temperatura e pressione degli pneumatici. Come tutte le Ferrari, anche la 488 Gt Modificata offre ampie possibilità di personalizzazione che riguardano tanto gli esterni quanto gli interni. La vettura sarà riservata inizialmente a chi, negli ultimi anni, ha partecipato alle Competizioni GT con Ferrari o al Club Competizioni Gt. Nel 2021 i clienti che partecipano al programma avranno la possibilità̀ di partecipare a cinque eventi su piste che esaltano le capacità di guida quanto le doti dinamiche delle vetture come il Virginia International Raceway, Monza, Watkins Glen, Suzuka e Nürburgring, nonché alle Finali Mondiali.

