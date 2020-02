Ferrari 488 GTB

In Ferrari sono riusciti nel difficile compito di migliorare, e di parecchio, la V8 sportiva, esaltando tutte le caratteristiche tipiche del Cavallino Rampante nella nuova 488 GTB. L'adozione del turbo, necessario per ridurre consumi ed emissioni, avrebbe potuto sconvolgere i paradigmi che rendono una sportiva rossa immediatamente riconoscibile alla vista, al tatto e all'udito. I tecnici di Maranello l'hanno sfruttato invece per portare l'emozione Ferrari ad un nuovo livello sotto tutti i punti di vista. Esteticamente è un capolavoro di ingegneria del design. Ogni dettaglio è figlio della funzione che è chiamato a svolgere. Un esempio: le maniglie delle porte sono state sagomate per agevolare il flusso d'aria verso i radiatori degli intercooler. Per il resto, i dati tecnici lasciano intuire le capacità di emozionare di questa nuova GT berlinetta. Tutti centrati gli obiettivi di progetto: 1. prestazioni estreme, ma gestibili; 2. risposta immediata di motore e telaio; 3. massimo controllo; e 4. tipico sound Ferrari.

PER APPROFONDIRE

● Il listino prezzi