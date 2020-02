Ferrari 488 Pista

La 488 Pista è dotata del motore V8 più potente nella storia Ferrari e porta su un'auto stradale il più alto livello di tecnologie derivate dal mondo delle competizioni, tra cui le logiche aerodinamiche, come l'S-Duct anteriore, lo spoiler e i profili estrattori al posteriore, che producono un incremento di efficienza del 20% rispetto alla 488 GTB. Dalle competizioni derivano inoltre soluzioni che hanno permesso un'ulteriore riduzione del peso, come ad esempio la batteria al litio e i nuovi cerchi in fibra di carbonio, per la prima volta in dotazione su una Ferrari, che contribuiscono ad alleggerire la vettura di 90 kg rispetto alla 488 GTB. Inediti su una Ferrari anche il controllo di dinamica laterale (FDE), che interviene in anticipo, con leggere attuazioni sulle pinze dei freni, nelle situazioni di percorrenza e uscita curva, il sensore di velocità di rotazione della turbina in tempo reale per ottimizzarne il rendimento e il cofano in carbonio. L'abitacolo è essenziale ma raffinato e presenta un'atmosfera decisamente racing, grazie all'estensivo utilizzo di materiali tecnici leggeri e nobili come carbonio e Alcantara.

