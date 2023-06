Ferrari 499P, il design è del Centro stile diretto da Flavio Manzoni

La Ferrari 499P nell'immancabile livrea rossa, guarnita dal giallo Modena, è il risultato di uno sviluppo aerodinamico per gestire le alte velocità che si raggiungono nella gare di durata. Il design è stato realizzato dal Centro stile di Maranello, diretto da Flavio Manzoni. Il motore termico posteriore della Ferrari 499P ha lo stesso schema utilizzato dalle 296 GTB e GTS di serie: si tratta di un 6 cilindri a V con un angolo ampio tra le bancate per i 2 turbocompressori. Come sulla 296 il motopropulsore è ibrido, ma qui il motore elettrico è anteriore e muove le ruote davanti, di conseguenza la 499P ha la trazione integrale. Il V6 eroga 700 cv, l'elettrico oltre 270 cv, ma in gara, per regolamento, non siene possono utilizzare più di 680 cv. Sarà il team a decidere i cavalli destinate alle ruote davanti e quelli dietro, in funzione del tracciato.



