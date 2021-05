Ferrari 812 Competizione e 812 Competizione A, le due anime del Dna racing di Maranello in serie limitata

4' di lettura

Doppia anteprima Ferrari con la 812 Competizione e la 821 Competizione A che sta per aperta riservata alle varianti più racing della 812 Superfast. Entrambe arriveranno nel 2022, la 812 Competizione all'inizio dell'anno e la A alla fine del 2022 a prezzi che sono rispettivamente di 499 mila euro per sole 999 unità e 578.500 euro per sole 599 unità. La nuova coppia è dedicata a un ristretto gruppo di collezionisti e puristi del costruttore di Maranello. Gli innovativi concetti tecnologici applicati al motore V12, alla dinamica e alla aerodinamica hanno permesso di ottenere dei nuovi livelli prestazionali. Tutti gli standard qualitativi raggiunti sono alla base dei sette anni di assistenza Ferrari che saranno offerti sia sulla 812 Competizione che sulla 812 Competizione A.

Lo stile della versione coupé 812 Competizione

Tra gli elementi distintivi della 812 Competizione spicca il cofano anteriore con intaglio trasversale in cui si inserisce la lama in fibra di carbonio. Questa soluzione ha permesso di dissimulare gli sfoghi d’aria del vano motore, aumentandone la superficie attiva. L’elemento trasversale rende il cofano più pulito e plastico in una sorta di reinterpretazione del concetto di livrea a fascia che decorava alcune Ferrari storiche da competizione. La nuova aerodinamica anteriore ha conferito un carattere più aggressivo di entrambe le vettura, oltre a confermarne lo status di versioni speciale in serie assolutamente limitata.

Cosa cambia per la spider Targa Competizione A

Venendo poi alla 812 Competizione A il baricentro dell’auto appare ribassato, in particolare dal laterale, non solo per il tetto dotato di un parabrezza avvolgente in continuità con i cristalli laterali, ma anche perché i cosiddetti flying buttress si trovano più in basso rispetto alla 812 Competizione. A tetto aperto i rollbar sporgono rispetto al resto della carrozzeria, ma visto che sono in fibra di carbonio non compromettono l’effetto ribassato dell’auto. In configurazione chiusa, infine, i rollbar si collegano alla struttura del tetto formando un tutt’uno. Il tetto in fibra di carbonio, infine, si può sistemare nel bagagliaio.

Gli interni restano fedeli alla 812 Superfast

L’architettura degli interni della 812 Competizione e anche della A resta fedele a quella della 812 Superfast sia nei perimetri generali che nelle interfacce principali di plancia e del pannello porta. Un alleggerimento formale e sostanziale del pannello però ne accentua la sportività dell’abitacolo. La tasca portaoggetti è di tipo flottante rispetto alla struttura del pannello. Una soluzione che migliora la leggerezza e la continuità formale con il resto dell’abitacolo. Al centro c’è un collegamento tra passato e futuro con l’iconico cancelletto riproposto in chiave moderna per la prima volta su una V12.

Un feeling di guida Ferrari per entrambe

Sulla 812 Competizione e la 812 Competizione A il pilota, sia su strada che eventualmente anche in pista, diventa un tutt’uno con la vettura che non a caso, garantisce reattività immediata ai comandi e un controllo assoluto anche nelle manovre più complesse. Il divertimento di guida è dunque sempre ai massimi livelli grazie anche al contributo di una novità assoluta rappresentata dal sistema a quattro ruote sterzanti indipendenti disponibile su entrambe le vetture che finisce col conferire da un lato un’agilità e dall’altro una vera e propria precisione della vettura in curva che è di un livello ancora più assoluto.