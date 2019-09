Ferrari 812 GTS, ritorna la scoperta con il V12

Design: connubio tra sportività e prestazioni

La 812 GTS è stata progettata dal Centro Stile Ferrari ed è basata sulla 812 Superfast, conferma il codice di lettura delle proporzioni delle V12 anteriori Ferrari senza alterarne dimensioni esterne (lunga 4.693 mm e larga 1.971 mm) né abitabilità interna. Proprio grazie alle sue proporzioni, la dodici cilindri Ferrari risulta quindi un connubio tra sportività ed eleganza. Osservandone la silhouette si nota la connotazione da fastback: una 2 volumi dalla coda sostenuta che richiama la leggendaria 365 GTB4 (Daytona) del 1968.

Il tetto rigido ripiegabile, apribile in appena 14 secondi a veicolo fermo o in marcia fino a una velocità massima di 45 km/h, riesce a preservare lo spazio a bordo per garantire il massimo confort, mentre il lunotto elettrico (che fa anche da wind-stop) rende la vettura totalmente sfruttabile anche a tetto aperto; inoltre, in configurazione coupé può essere lasciato aperto per continuare a godere appieno del rombo unico del V12 aspirato.

Per la 812 GTS è stato progettato un nuovo cerchio forgiato multi-razza dal disegno scolpito estremamente caratterizzante, disponibile in tre diverse versioni: Diamond, Liquid Silver e Grigio Scuro.

Aerodinamica e sistemi di controllo

Dal punto di vista aerodinamico, la 812 GTS ha posto due grandi sfide ai progettisti Ferrari: garantire le stesse performance della versione coupé a tetto chiuso e assicurare ai passeggeri il massimo comfort a tetto aperto.

Per quanto riguarda la pura performance aerodinamica, la presenza dell'hard top retrattile e del suo alloggiamento hanno comportato una modifica alla zona posteriore della vettura. Grazie a un'attenta riprogettazione della superficie del tonneau e soprattutto all'implementazione di un profilo triplano nel diffusore posteriore in grado di estrarre carico efficiente (e quindi deportanza) dal sottoscocca, gli aerodinamici sono riusciti a compensare la perdita di deportanza dovuta alla rimozione del condotto di by-pass del passaruota posteriore della 812 Superfast, la cui presa d'aria si trovava dietro la terza luce.

La resistenza aerodinamica è stata invece ridotta grazie alle bocchette d'aria posizionate sul fianco posteriore al fine di scaricarne la sovrappressione e la conseguente forza frenante.

Un meticoloso lavoro di dettaglio è stato invece condotto sulle finiture per garantire un eccellente livello di comfort a bordo in configurazione aperta, con l'attenzione rivolta alla minimizzazione delle turbolenze e della rumorosità aerodinamica in abitacolo per consentire agli occupanti di conversare anche alle alte velocità.

La 812 GTS è equipaggiata con i componenti e i sistemi di controllo di ultima generazione della 812 Superfast e, al pari di quest'ultima, si contraddistingue per la sua eccellente guidabilità. È dotata di EPS (Electric Power Steering), il servosterzo elettrico che, nella migliore tradizione Ferrari, viene impiegato per sfruttare appieno il potenziale prestazionale dell'auto insieme agli altri sistemi di controllo elettronici presenti sulla vettura, tra cui la versione 5.0 del sistema brevettato Ferrari Side Slip Control (SSC) e il Passo Corto Virtuale 2.0 (PCV) che, forte dell'esperienza accumulata sul sistema lanciato per la prima volta sulla F12tdf, è stato ulteriormente evoluto.

Vengono quindi confermate le funzionalità prestazionali di supporto al pilota, quali: Ferrari Peak Performance (FPP) che in fase di sterzata il carico volante fornisce al guidatore l'indicazione che la vettura sta raggiungendo il livello di aderenza limite, aiutandolo a mantenere il controllo della dinamica di guida. A questo si aggiunge il Ferrari Power Oversteering (FPO) che nel caso in cui si avverta una tendenza al sovrasterzo, soprattutto in uscita da una curva, il carico volante invita il pilota all'esecuzione della corretta manovra di riallineamento.

Infine, l'assetto elastico della vettura è rimasto invariato rispetto alla versione berlinetta, nonostante l'aumento di peso di 75 kg dovuto all'irrobustimento del telaio.

La garanzia Ferrari è stata estesa fino a 7 anni. Il prezzo di listino è di circa 336mila euro e le consegne sono previste per l'estate del 2020.