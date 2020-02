Ferrari 812 Superfast

È la Ferrari prodotta in serie più potente di sempre. Se si escludono le serie speciali, con i sui ottocento cavalli, la 812 Superfast è una macchina da corsa da usare tutti i giorni. Il suo motore 12 cilindri aspirato da 6,5 litri è nuovo per il 75% delle sue componenti. tra i suoi contenuti innovativi spiccano il sistema ad iniezione diretta a 350 bar by Bosch ed i condotti di aspirazione a geometria variabile di derivazione F1. Grazie al Passo Corto Virtuale PCV 2.0 i 4,657 metri di lunghezza sembrano restringersi magicamente a meno di quattro metri grazie alle ruote posteriori sterzanti che lavorano di concerto con l'elettronica (SSC 5.0, EPS, E-Diff, F1-Trac, SCM) Inedito per una Ferrari anche lo sterzo elettrico tarato alla perfezione per offrire il medesimo splendido feeling di controllo totale del rinomato sterzo elettroidraulico di Maranello.

