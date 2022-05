Ferrari chiude il primo trimestre 2022 con risultati in crescita, utile a 239 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Ferrari chiude il primo trimestre 2022 con risultati in crescita a doppia cifra per tutti i principali indicatori di bilancio e sopra le attese degli analisti. L’utile netto è stato di 239 milioni di euro (+16% rispetto ai primi tre mesi del 2021), con ricavi pari a 1,186 miliardi di euro (+17%). Le consegne di auto sono state 3.251 (+17%), l’Ebitda è salito del 12% a 423 milioni di euro, con margine al 35,6% (in calo dal 37,2%) e l’Ebit di 307 milioni (+15%), con margine al 25,9% (-40 punti base). La generazione di free cash flow industriale è stata eccezionalmente forte, pari a 299 milioni di euro, ed è stata trainata dall’Ebitda e dall’incasso degli anticipi per la Daytona SP3 e per la 812 Competizione A, in parte controbilanciati da spese in conto capitale per 132 milioni e dall’aumento del magazzino correlato alla crescita dei volumi prevista per l’intero anno.

Confermata la guidance 2022, ricavi a 4,8 miliardi

Ribadita la guidance per l’intero 2022: la Casa di Maranello si aspetta ricavi per 4,8 miliardi di euro, Ebitda adjusted tra 1,65 e 1,7 miliardi di euro, con margine tra 34,5% e 35,5%, Ebit adjusted tra 1,1 e 1,15 miliardi di euro (margine al 23-24%), un utile per azione diluito adjusted tra 4,55 e 4,75 euro e un free cash flow industriale uguale o superiore 600 milioni di euro. «Sono risultati sostenuti dalla forte presa ordini, che è proseguita vigorosa nei primi tre mesi dell’anno: oggi il portafoglio ordini copre larga parte del 2023 e i volumi previsti per la maggior parte dei nostri modelli sono già completamente venduti. Nonostante le molte incertezze dello scenario geopolitico che stanno segnando il 2022, rimango ottimista sulle prospettive future della società che presto presenteremo al Capital Markets Day», ha commentato l’amministratore delegato Benedetto Vigna.

Loading...

Entro fine anno arriva il Suv Purosangue, non sarà ibrido

Confermato per l’anno in corso il lancio dell’atteso Suv di Ferrari, Purosangue, che avrà «un motore 12 cilindri aspirato. Abbiamo testato diverse alternative ma abbiamo voluto prediligere la performance e l’esperienza di guida», ha aggiunto Vigna, specificando che il Suv della Casa di Maranello non sarà lanciato in versione ibrida.