Ferrari conferma la prima e-car nel 2025. «E puntiamo a vincere il campionato di Formula 1»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Ferrari nel 2022 ha registrato «una performance eccezionale e i suoi risultati sono ancora più significativi se consideriamo le sfide che il settore auto si trova ad affrontare». Così John Elkann, presidente di Ferrari, aprendo l’assemblea degli azionisti della Casa di Maranello che si è tenuta ad Amsterdam. Nel 2022 «abbiamo raggiunto nuovi record in termini di consegne, ricavi e redditività», ha continuato Elkann, ricordando che i conti 2022 «hanno raggiunto e superato la nostra guidance». «Il 2022 - con i suoi risultati da record - rappresenta una solida base di partenza per il nostro nuovo piano e siamo pronti per il 2023», gli ha fatto eco il ceo Benedetto Vigna, parlando di «un’altra tappa significativa del nostro percorso durante il quale continueremo ad attuare la nostra strategia con la massima determinazione». Inoltre, Vigna ha indicato quali sono le quattro priorità per l’anno in corso: «Gareggeremo al vertice nei diversi campionati di corse; continueremo a migliorare le esperienze dei nostri clienti, sia in pista che su strada, arricchendole con il lancio di 4 nuovi modelli; amplieremo la clientela Lifestyle con un’offerta coerente e integrata di beni personali ed esperienze uniche; e accelereremo ulteriormente il ritmo dell’innovazione, con una forte attenzione all’elettrificazione e all’HMI, come dimostrato dal numero di brevetti quattro volte superiore che abbiamo depositato nel 2022 rispetto al 2021».



Il primo Cavallino elettrico

Dunque il Cavallino conferma i suoi impegni nell’elettrificazione con la prima auto della Casa di Maranello 100% elettriche che sarà svelata nel 2025. A ribadirlo è stato John Elkann: «L’ulteriore sviluppo dell’elettrificazione delle nostre auto rappresenta per noi una grande opportunità per il futuro. Abbiamo iniziato il nostro viaggio di elettrificazione in Formula 1 quattordici anni fa, nel 2009, e ciò che abbiamo imparato in pista è stato adottato per la prima volta nelle nostre auto sportive nel 2013. Da lì, abbiamo ulteriormente sviluppato la nostra tecnologia ibrida e la nostra offerta e negli ultimi 4 anni abbiamo lanciato 4 modelli ibridi, ognuno dei quali ha riscosso un incredibile successo di mercato. Da questa eredità sportiva e dalle ampie capacità tecniche, stiamo costruendo la nostra prima Ferrari completamente elettrica, una pietra miliare della nostra storia che sarà svelata nel 2025», ha affermato Elkann.



Loading...

I piani per la Formula 1



Il presidente di Ferrari si è detto anche ottimista sulla Formula 1. «L’ultimo Campionato del Mondo ha visto un miglioramento della nostra competitività. Tuttavia, il nostro obiettivo è – e lo sarà sempre – quello di vincere il Campionato e Fred (Vasseur) e tutta la squadra della Scuderia sono concentrati al massimo sul raggiungimento di questo obiettivo».



Le decisioni degli azionisti

Per quanto riguarda gli adempimenti societari, l’assemblea degli azionisti di Ferrari ha approvato il bilancio 2022, la distribuzione del dividendo e il cda, confermando i consiglieri esecutivi John Elkann e Benedetto Vigna. Il bilancio 2022 è stato approvato con il 99,99% dei voti a favore tra i partecipanti all’assemblea. Con il 99,97% dei voti a favore è stata approvata la proposta di distribuire un dividendo di 1,810 euro per azione ordinaria, che implica un incremento del 33% rispetto all'anno precedente e corrisponde a una distribuzione complessiva di circa 329 milioni di euro. Per quanto riguarda il rinnovo del cda, confermati i consiglieri esecutivi Elkann (88,43% dei voti a favore) e Vigna (99,83% dei voti a favore), e quelli non esecutivi Piero Ferrari, Delphine Arnault, Francesca Bellettini, Eduardo H. Cue, Sergio Duca, John Galantic, Maria Patrizia Greco e Adam Keswick. Infine, entra in cda Michelangelo Volpi.