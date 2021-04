Ferrari conferma la supercar elettrica nel 2025 e il suv Purosangue

1' di lettura

Dopo i tre nuove modelli presentati da Ferrari nel 2020, Ferrari Portofino M, la SF90 Spider e la 488 GT Modificata. arriveranno tre nuovi modelli anche nel 2021 e nel 2025 arriverà la prima Ferrari completamente elettrica. Lo ha dichiarato il presidente e ceo pro-tempore di Ferrari, John Elkann, durante l'assemblea degli analisti, confermando i progetti della RossaIn Ferrari “presenteremo altri tre nuovi modelli nei prossimi mesi”.

Lo ha annunciato il presidente della casa di Maranello John Elkann che ha anche ribadito come Ferrari continui «a mettere in atto la sua strategia di elettrificazione in modo estremamente rigoroso». «Siamo molto entusiasti della nostra prima Ferrari completamente elettrica, che abbiamo in programma di presentare nel 2025 e - ha aggiunto - potete esserne certi: tutto quello che nel vostro immaginario gli ingegneri e i designer di Maranello sono in grado concepire per un simile punto di riferimento della nostra storia, verrà realizzato».



Nel 2022 ci sarà il nuovo Capital markets day e nello stesso anno Ferrari lamcerà il suv purosangue Purosangue