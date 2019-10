Ferrari, debuttano due rosse da pista: ecco 488 Challenge Evo e 488 Gt3 Evo 2020

Interni: nuovo sedile sviluppato con Sabelt

Nella 488 GT3 Evo 2020 fa il suo debutto un sedile inedito, sviluppato congiuntamente con Sabelt per equipaggiare sia la Gt3 sia la Gte, che risponde alle nuove normative di sicurezza Fia e garantisce non solo maggiore rigidezza e robustezza, ma anche un risparmio di peso nell'ordine dei 2,4 kg. Anche le cinture sono state modificate tramite l'introduzione di nuovi nastri e di una nuova fibbia.

Dotazione base e aggiornamento per le vetture esistenti

La dotazione base comprende un paraurti anteriore dotato di fari supplementari, innesti per il rifornimento rapido dell'olio motore e del liquido di raffreddamento, frizione in carbonio, pinze freno mutuate dalla Gte e dadi delle ruote in acciaio. Tra le dotazioni disponibili su richiesta, sensori di livello del liquido di raffreddamento, di segnalazione del completamento rifornimento con luce di avvertimento e fari principali a Led da 4500 lumen per faro.

Le nuove componenti e le migliorie introdotte con la versione 2020 della 488 Gt3 Evo sono disponibili anche come kit di aggiornamento per le vetture esistenti.