Ferrari e Bang Olufsen: insieme per una nuova collezione di speaker e cuffie

Sempre di sound si tratta ma non quello del V12 Ferrari. Bang Olufsen, L'azienda danese famosa per lo stile la maestria nella lavorazione dell'alluminio, ha stretto una collaborazione con Ferrari per la nuova collezione che include alcuni modelli di cuffie e speaker, ora realizzati in una nuova veste: l'home speaker wireless Beosound 2, le cuffie Beoplay H95, gli auricolari Beoplay EX e lo speaker portatile Beosound Explore per la prima volta sono declinati nella nota tonalità di rosso, inconfondibile simbolo dell'estetica del marchio di Maranello.

Storia e radici di passione

Per le due aziende, la collaborazione è stata l’occasione per ripercorrere le rispettive storie e le idee che hanno generato due grandi brand. I fondatori, Enzo Ferrari da un lato e Peter Bang e Svend Olufsen dall'altro, sono accomunati da personalità forti e grandi progetti con i quali hanno ridefinito il modo di lavorare nei rispettivi settori, sfidando lo status quo. Le loro eredità non sono state scalfite dal tempo e ancora oggi ispirano entrambi per presentare soluzioni all’avanguardia. Bang & Olufsen ha plasmato il panorama globale dell'acustica e della fruizione di contenuti visuali fin dal 1925, anno della sua Fondazione a Struer, in Danimarca, mentre Ferrari ha rivoluzionato l’industria automobilistica a partire da un'officina di Maranello, in Italia, nel 1947. Una lunga storia di oltre 150 anni di innovazione e successi trova ora la sua sintesi in una collaborazione che vuole lasciare il segno.

Come cambia la nuova collezione

I prodotti Bang & Olufsen sono dei grandi classici, concepiti e realizzati per integrarsi con lo stile dei clienti, e sono famosi per la qualità e l'equilibrio del loro design e della loro estetica. Questa collezione tuttavia sceglie un linguaggio diverso: la qualità del design resta invariata, ma ogni pezzo sembra voler farsi notare, esattamente come le supercar che non passano inosservate ovunque si trovino.

Gli speaker: Beosound 2 e Beosound Explore

Il Beosound 2 è il classico home speaker di Bang & Olufsen presenta un design versatile con la giusta flessibilità per posizionare lo speaker a pavimento, ma anche su un tavolino o su un ripiano, con la possibilità di spostarlo facilmente da una stanza all’altra. La funzione Active RoomSense e i sensori di prossimità integrati completano l'estetica di Beosound 2 con tecnologia intelligente e precisa che regola la qualità del suono, mentre il rivestimento del corpo conico in cui lo speaker è racchiuso è realizzato in alluminio di elevata qualità, un guscio perfetto capace di esaltare le funzionalità acustiche con un'estetica perfettamente integrata.

La tonilità di colore non lascia dubbi: il rosso Ferrari. Il guscio in alluminio è rifinito con un trattamento di lucidatura che esalta la satura corposità del colore, mentre il classico inconfondibile logo Ferrari completa la base.