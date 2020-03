Ferrari e Fca: riconversione produttiva per le necessità attuali

L'Italia c'è. Il cavallino rampante e Fiat Chrysler hanno aperto le porte dei loro siti per supportare la produzione di componentistica e assemblaggio dei respiratori Siare, unica azienda italiana produttrice di ventilatori polmonari con base a Crespellano, nel bolognese.

Il sostegno sta nel mettere a disposizione in particolare gli impianti e l'expertise emiliani, tra il Cavallino rampante a Modena e Marelli a Bologna. Inoltre, Fca sarebbe pronta a produrre un milione di mascherine la mese nell'impianto in Asia.