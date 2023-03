Ferrari, è partito il coundown in vista del 17 marzo per il ritorno nel Web con la 499P

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Ferrari 499P è il prototipo con il quale la Casa di Maranello fa il suo storico ritorno in pista il 17 marzo nella classe regina del mondiale endurance. A Sebring, in Florida, per il debutto le due vetture Ferrari iscritte al via coi numeri 50 e 51 avranno una livrea ispirata alla mitica 312 P del 1972 l'ultima rossa iscritta al mondiale marche di quell'anno e anche alla 24 Ore di Le Mans del 1973. Si riapre, dunque, un nuovo percorso che ha consentito alla Ferrari di conquistare in passato nove volte la 24 Ore di Le Mans, la più famosa al mondo che quest'anno, fra l'altro, festeggia il centenario con un numero record di parteciparti e anche di marchi prestigiosi.

Ferrari 499P, turbo, ibrida, integrale

La Ferrari ha sviluppato la 499P sulla base del nuovo regolamento LMH che sta per Le Mans Hypercar: il peso minimo come da regolamento è pari a 1.030 kg, mentre il powertrain ibrido è configurato secondo uno schema che prevede la trazione integrale. Il motore endotermico, con potenza limitata da regolamento a 680 cv, è il 3.000 V6 biturbo derivato dalla 296 GT3 oltre che abbinato al cambio sequenziale a 7 marce. Sull’asse anteriore trova posto un motore elettrico da 272 cv di potenza con batterie che lavorano ad una tensione di 900 volt. Il V6 è collegato rigidamente alla monoscocca in carbonio. Le sospensioni sono nel classico schema push-rod.

Ferrari 499P, c'è la mano del Centro Stile

Sono stati, inoltre, coinvolti nella definizione delle linee della 499P anche Flavio Manzoni e il suo team del Centro Stile che dirige, al punto che la vettura appare non solo estrema dal punto di vista aerodinamico, ma anche sinuosa ed esteticamente coerente con più le recenti realizzazioni del brand italiano. La stessa Ferrari ha spiegato che alcuni elementi derivano dal lavoro svolto sulla Daytona SP3, l’ultima in ordine di tempo vettura stradale a tiratura limitata, ispirata proprio all'epoca prestigiosa delle Sport Prototipo di Maranello. Del resto la Ferrari ha delle ambizioni altissime per la stagione 2023 del Mondiale Endurance pronto a debuttare.

Ferrari 499P, i team di piloti della Hypercar #50

E' già passato mezzo secolo dall'ultima volta che una Ferrari tagliava il traguardo in testa in una competizione del mondiale endurance. Ce lo ricorda molto bene il numero 50 sulle fiancate della Rossa #50 affidata al trio di piloti Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. Gli equipaggi per la nuova avventura rappresentano un mix tra l’esperienza, il talento, la resistenza e naturalmente la velocità, doti irrinunciabili per affrontare il Mondiale Endurance. “Abbiamo molto chiaro quello che possiamo chiedere loro in termini di velocità, ma non solo”. A spiegare così la scelta dei sei piloti è Antonello Coletta, responsabile in Ferrari delle Attività Sportive GT.

Ferrari 499P, gli altri due italiani alla guida della #51

Si tratta di Alessandro Pier Guidi e di Antonio Giovinazzi a cui si aggiunge James Calado. Pronto a lasciarsi alle spalle la Formula Uno, Antonio Giovinazzi si è espresso così in vista del debutto nel mondiale endurance sul circuito di Sebring in Florida. “L'esordio della 499P sarà un momento destinato a entrare nella storia del Cavallino Rampante e per me sarà ovviamente un grande onore essere parte di questo straordinario momento della Ferrari. Sappiamo di avere una grande responsabilità che, tuttavia, affronteremo con grande umiltà, ma comunque consapevoli della nostra forza e pronti anche per questa grande sfida che vivremo da subito”.