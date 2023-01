Ferrari, ecco i piloti per il ritorno alla 24 Ore di Le Mans 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

La Ferrari ha annunciato i piloti per il suo ritorno alla 24 Ore di Le Mans del centenario che si svolgerà il 10 e 11 giugno, e anche del previsto ritorno di Maranello nel Campionato mondiale Endurance.

Alla guida della vettura numero 50 ci saranno l’italiano Antonio Fuoco, lo spagnolo Miguel Molina e il danese Nicklas Nielsen.

Il numero 50 è stato scelto dalla Ferrari per ricordare gli anni trascorsi dall'ultima gara nella classe regina del mondiale endurance.

Sono passati 50 anni dall’ultima gara nell’Endurance di Ferrari

L'italiano Antonio Fuoco, classe 1996, si sta rapidamente affermando come uno dei piloti di maggiore talento nel panorama delle corse di durata e con lo spagnolo Miguel Molina si è aggiudicato il successo nella 8 Ore del Bahrain, svolgendo un ruolo decisivo per la conquista del titolo mondiale Costruttori con un grande finale di stagione che ha convinto il costruttore di Maranello di sceglierlo anche per la nuova avventura sportiva a livello mondiale.

Loading...

Tutti i piloti fanno parte della famiglia Ferrari

Molina, classe 1989, campione della European Le Mans Series nel 2021, porta all'equipaggio la sua grande. Il danese Nicklas Nielsen, classe 1997, dopo essersi laureato campione del mondo nella classe LMP2 Pro-Am, completa un percorso che ha avuto nel Ferrari Challenge un’accelerazione e che lo ha visto aggiudicarsi almeno un titolo continentale o mondiale ininterrottamente dal 2018, sempre al volante di vetture del Cavallino Rampante.

Gli altri due italiani alla guida della numero 51

Alla guida della vettura numero 51, uno dei numeri più vincenti nella storia Ferrari, ci saranno gli altri due italiani: Alessandro Pier Guidi classe 1983 che si è appena laureato insieme al britannico James Calado, classe 1989 campione del mondo, per la seconda volta consecutiva, la terza in carriera in classe LMGTE Pro.

I neo campioni mondiale nel 2023 affronteranno sempre insieme la sfida all'alloro nella classe regina e in particolare la Le Mans 2023.