Ferrari, ecco la prima immagine della Hypercar per Le Mans

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Ferrari ha svelato con la prima fotografia ufficiale il prototipo di categoria Le Mans Hypercar (LMH) con cui nel 2023 prenderà parte alla 24 Ore di Le Mans. Proprio in occasione dei cento anni dalla prima edizione della gara di durata più famosa del mondo, dunque, il band del Cavallino tornerà a competere nella categoria regina del Mondiale Endurance. Lo sviluppo della Hypercar è stata portato a termine da Ferrari Competizioni GT. “È un momento davvero emozionante e atteso con trepidazione tanto dalle persone che hanno lavorato a questo progetto quanto dagli appassionati della nostra Casa”, ha dichiarato Antonello Coletta che è responsabile di tutte le attività sportive GT del marchio modenese e dunque anche di Le Mans.



Cinquant'anni dopo l'ultima presenza di Ferrari



Il percorso che coinciderà con la partecipazione all’edizione del centenario della 24 Ore di Le Mans prevede da oggi in poi un intenso programma di sviluppo che sarà svolto dai piloti ufficiali di Ferrari Competizioni GT. Va poi detto che il 2023 non è solo l’anno in cui ricorreranno i cento anni della prima edizione della 24 Ore per la quale gli organizzatori prevedono un record storico di presenze anche per il ritorno di tanti costruttori anche di primo piano, ma ricorrerà anche il cinquantesimo anniversario dall’ultima presenza del Cavallino nella classe regina di Le Mans.