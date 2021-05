Ferrari elettrica nel 2025. Elkann conferma la prima supercar del Cavallino a zero emissioni

1' di lettura

La Ferrari elettrica sarà realtà nel 2025. È stato lo stesso John Elkann a confermare la data di arrivo della prima Ferrari a zero emissioni. Nel corso dell'assemblea degli azionisti della holding Exor, il presidente della Casa di Maranello ha confermato le tempistiche sulla prima Ferrari a batteria. Dopo i tre nuove modelli presentati da Ferrari nel 2020, Porotofino M, la SF90 Spider e la 488 GT Modificata. arriveranno tre nuovi modelli anche nel 2021 e nel 2025 arriverà la prima Ferrari completamente elettrica. Per ora non si hanno informazioni su tecnologia, autonomia e tempi di carica della futura Ferrari ad elettroni ma sicuramente si tratterà di un modello in grado di stupire. Oltre a dover garantire prestazioni ai vertici della categoria, la Ferrari elettrica rappresenterà un banco di prova per il costruttore emiliano anche sul fronte del sound. Infatti le auto che escono dai cancelli di Maranello sono apprezzati in tutto il mondo per le note emesse e anche la versione elettrica dovrà emozionare sotto quell'aspetto.

Se per scoprire la nuova Ferrari elettrica si dovrà attendere il 2025, per il suv Ferrari la data di presentazione è prevista per il prossimo anno. Nel 2022 verrà infatti svelato il nuovo suv Ferrari Purosangue, in grado di fissare nuovi standard tra i modelli a ruote alte ad alte prestazioni.



