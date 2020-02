Ferrari F8 Spider

I contenuti della nuova Spider traggono spunto da quelli della berlinetta F8 Tributo anche se in realtà il progetto Ferrari F8 Spider è totalmente indipendente e nasce in parallelo, attorno al tetto rigido ripiegabile RHT (Retractable Hard Top) quale elemento cardine per delineare linee e caratteristiche del modello. La F8 Spider è l'ultima realizzazione di una prestigiosa ed esclusiva linea di vetture V8 aperte che ha avuto inizio con la 308 GTS nel 1977. Risulta meno estrema della 488 Pista Spider ma è più sportiva della 488 Spider, che va a sostituire. Rispetto alla quale pesa 20 kg in meno. Questa spider Ferrari è capace di abbinare le qualità del motore 8 cilindri più premiato di sempre al piacere di guida in ogni situazione. Si conferma anche per questo modello la strategia del Variable Torque Management in funzione delle marce. Per adattarsi allo spirito sportivo della vettura, tutte le marce raggiungono la coppia massima ad alti giri, per una sensazione di allungo continuo fino alla zona rossa del contagiri.

