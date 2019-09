Ferrari F8 Spider, arriva la «scoperta» V8 da 720 cavalli di Mario Cianflone

Ferrari F8 Spider

Trae spunto dalla Ferrari F8 Tributo, ma offre caratteristiche uniche come il tetto rigido ripiegabile RHT (Retractable Hard Top) che delinea in maniera univoca il modello. Ecco la nuova F8 Spider che continua la tradizione di auto V8 aperte inaugurata nel 1977 con la 308 GTS. Il motore V8 è in grado di erogare 720 cv a 8.000 giri/minuto ma l'auto rimane piacevole da guidare grazia a soluzioni aerodinamiche innovative, mutuate dall'esperienza Ferrari nelle competizioni sportive.

La F8 Spider di fatto va a sostituire la 488 Spider e chiaramente ne migliora le specifiche. Tra queste un propulsore, in grado di erogare 50 cv in più, e un peso di 20 kg in meno rispetto al precedente modello e di nuova versione del Side Slip Angle Control, ora in versione 6.1 grazie all'estensione del sistema di controllo Ferrari Dynamic Enhancer disponibile anche nella posizione Race. La coppia massima è stata incrementata a tutti i regimi, fino a 770 Nm di picco a 3.250 giri/minuto. Anche il Manettino ottiene una nuova posizione denominata RACE, che favorisce la guida al limite. Per massimizzare l'accelerazione si può contare sull“Adaptive Performance Launch” in grado di tenere sotto controllo le l'aderenza al fondo stradale e di conseguenza controllare elettronicamente la coppia trasmessa.

Esternamente la nuova F8 Spider, rispetto alla F8 Tributo, si nota per è il nuovo faro anteriore, nuovo e a LED, e per forme più contenute e sviluppate interamente in orizzontale. Nuovo anche lo spoiler, ora più grande fino ad avvolgere i fanali posteriori. Torna il doppio faro incastonato dello stesso colore della carrozzeria, che richiama il design delle prime berlinette 8 cilindri come la 308 GTB.

Ferrari F8 Spider, la nuova scoperta V8 Photogallery9 foto Visualizza

All'interno tutti i comandi sono presenti sul volante di nuova generazione. La plancia, che ora presenta una parte una vela di alluminio, mentre una venatura in fibra di carbonio suddivide la parte inferiore da quella superiore. Per il passeggero, in opzione, è possibile inserire un display touchscreen da 7 pollici. Il tunnel è separato dalla plancia e si incassa al di sotto di essa.

Entrambe le vetture godono del programma di assistenza esteso a 7 anni che prevede la copertura di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria in questo lasso di tempo.