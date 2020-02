Ferrari F8 Tributo

La berlinetta a motore centrale-posteriore rende omaggio al V8 Ferrari più potente di sempre. Con una potenza specifica record di 185 Cv/l è il motore più prestazionale di sempre per una Ferrari di serie. La F8 Tributo è la vettura con le prestazioni più elevate e allo stesso tempo più fruibili in gamma. L'auto presenta l'attivazione, per la prima volta anche in posizione Race, del manettino del Ferrari Dynamic Enhancer per far avvicinare un sempre più ampio numero di driver al proprio limite e aumentare le performance alla guida fornendo maggior confidenza con le elevate prestazioni. Interventi di alleggerimento hanno permesso di ridurre il peso a secco rispetto alla 488 GTB (che sostituisce) di 40 Kg, amplificando ancor di più le emozioni di guida, senza penalizzare il confort degli interni. Lo sfruttamento della potenza del motore è reso possibile dall'integrazione nel corpo vettura di soluzioni aerodinamiche avanzate derivate direttamente dalle competizioni, come sulla 488 Pista.

