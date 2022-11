Ferrari Formaggi investe 20 milioni in 3 anni: il 70% in sostenibilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ferrari investe nell’innovazione e nella sostenibilità dell’industria casearia. L’azienda leader nella produzione, selezione, stagionatura e confezionamento di formaggio, dopo aver chiuso il 2021 con un fatturato di oltre 144 milioni di euro (sfiorando una crescita del 6% sul 2020 e del 27% sul 2018) ha infatti annunciato «un importante piano di investimenti per il triennio 2023-2025 del valore di circa 20 milioni», con l'obiettivo «di continuare ad investire su qualità e sicurezza e per accelerare i programmi di crescita e sviluppo in termini di occupazione e di sostenibilità ambientale dei prodotti e dei processi».

Il 70% del piano mette al centro la «matrice ambientale», dall’efficientamento energetico all’uso di energie rinnovabili, dal miglioramento della capacità e della qualità di stoccaggio anche in ottica di economia circolare, alle linee di lavorazione che garantiscano l'utilizzo di packaging 100% riciclabile e dove possibile riciclato.

Con un Ebita di 4,4 milioni e un utile lordo di un milione di euro registrati nel 2021, Ferrari Giovanni Industria Casearia Spa conferma così «la solidità del suo business e delle scelte strategiche intraprese all'insegna di una continua espansione sui mercati esteri e del rafforzamento del marchio in Italia».

Ferrari GranMix, Grana Padano, Parmigiano Reggiano ed Emmentaler Switzerland sono le quattro famiglie di prodotti che, in termini di volumi, meglio hanno performato nel triennio 2018-2021: per i grattugiati, punto di forza dell’azienda, +15,4% di crescita nel 2021 rispetto al 2018 e un cagr medio annuo del 4,9%, «a dimostrazione che sono sempre più i consumatori che prediligono, anche nella scelta dei formaggi, soluzioni in grado di coniugare massima qualità e comodità di utilizzo», sottolinea una nota della società.

Se in Italia la linea GranMix è quella che ha registrato la crescita maggiore, nei mercati esteri e in particolar modo in Europa continua l'ascesa del marchio Giovanni Ferrari, il cui fatturato è aumentato nel 2021 del 94% rispetto al 2018, con un tasso di crescita medio annuo del 25% (cagr). Germania e Francia sono i Paesi dove i prodotti a marchio Giovanni Ferrari sono stati più venduti e dove continuano ad avere un successo crescente, principalmente nei formaggi Dop Grana Padano e Parmigiano Reggiano, con volumi triplicati nel triennio 2018-2021.