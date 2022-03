Ferrari, Jacobs, rugby: che weekend di riscatto per lo sport italiano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Purtroppo lo sappiamo. Non è certo un bel momento per far festa e sbandierare il tricolore. E di esultare platealmente per una impresa sportiva che rimane comunque quello che è: un momento di gioia incongrua, perfino puerile. Però, lo sport, come la cultura, il teatro, la musica, serve banalmente anche a questo: a ridarci quel diritto-dovere a una parentesi di trascurabile felicità che, anche per poco, ci aiuti a ricaricare le pile ormai sempre più consumate.

Così, davanti a questa incredibile doppietta della Ferrari, agognata da 903 giorni e da 45 corse (bisogna tornare a Singapore 2019), si fa davvero fatica a non esultare come bambini che vedono realizzarsi un sogno inaspettato. Come in quel film dove il nostro eroe, dopo averle prese di santa ragione, improvvisamente si rialza suonando tutti i nemici come tamburi tra due ali di folla plaudente.

Ebbene sì, la nostra non trascurabile felicità irrompe dopo questo straordinario Gp del Bahrain. Dopo una corsa memorabile in cui il principino Charles Leclerc e il fido scudiero Carlos Sainz, rompono l'incantesimo obbligando i rivali ad andar oltre le loro possibilità. Come è capitato a Max Verstappen (ritiratosi alla fine per un problema tecnico) e anche a Sergio Perez saltato in testa coda mentre era terzo. Erano al gancio e sono andati in corto circuito grazie alle Ferrari, troppo veloci, troppo aerodinamiche, troppo potenti anche per loro che fino a ieri ci facevano ciao ciao con la manina.

È talmente bello, dopo anni di basso profilo, che temiamo di svegliarci. Ma è realtà o fantasia? Primi e secondi? Qual è stata la magia?

Invece è tutto vero. E che soddisfazione vedere il granitico Hamilton, mai in gara, più o meno come di solito capita alla Ferrari, felicitarsi per un meschino terzo posto, rimediato solo grazie alla ritirata di Verstappen.