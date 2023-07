Ferrari KC23 la rossa nata ai Progetti Speciali

Ogni volta che i tecnici del reparto Progetti Special di Ferrari si mettono al lavoro è certo che arriverà qualcosa di davvero speciale come la KC23, una one off da pista basata sulla 488 HT3 Evo 2020, la Ferrari più vincente della storia con oltre 530 vittorie w 119 campionati conquistati.

Rivista nello stile si rifà in parte alla Vision Gran Turismo presentata a finw 2022, aggiungendo degli elementi aerodinamici molto originali per renderla la più efficace possibili tra i cordoli. Il motore è il V8 di 3,9 litri da 600 cv e 700 Nm di coppia. L'auto non è omologata per la strada.