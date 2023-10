Ferrari con la Roma reinventa la spider: capote in tela e motore V8 anteriore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Emozionante e e raffinata. Sono questi i primi pensieri dopo aver visto e provato la nuova Ferrari Roma Spider, un modello che riprende le proporzioni della versione coupé aggiungendo il piacere della guida a cielo aperto e conservando numerosi dettagli di lusso che motivano il prezzo di 250mila euro (ma con le personalizzazione il conto diventa ben maggiore).

Ferrari Roma Spider: l’eleganza viaggia veloce a cielo aperto

La novità è il soft-top (cioè in tela) retrattile, un ritorno nella gamma tra le auto a motore anteriore del Cavallino Rampante dopo 54 anni dalla gloriosa apparizione sulla 365 Gts4. Su Ferrari Roma Spider è dotato di un sistema che permette di aprirlo e chiuderlo in 13.5 secondi fino a una velocità di 60 km/h ed è realizzato con cinque strati di tessuto, che garantiscono una coibentazione acustica e termica pari a un padiglione rigido retrattile. Le personalizzazioni, come nello stile Ferrari, sono numerose e riguardano persino le tonalità delle cuciture.

Per i tecnici di Maranello il compito più difficile è stato quello di cambiare un progetto tanto riuscito come la Roma, in particolare per in Centro Stile guidato da Flavio Manzoni, ma non solo; infatti, l’assenza del tetto nella parte alta del telaio, elemento fondamentale per la rigidità torsionale della vettura, ha richiesto un importante lavoro per l’irrigidimento di altre parti della vettura.

Il risultato è un’auto che riprende lo stile degli anni 60 introducendo alcuni elementi di modernità, come i proiettori led anteriori divisi in due parti o la calandra anteriore che, forata, contribuisce a creare un’espressione frontale modernamente sportiva, quasi da supercar elettrica.

Il posteriore, un superbo lato B muscoloso al punto giusto, è dominato dai gruppi ottici posteriori e dai quattro scarichi che diffondono il sound, tutto Ferrari, del pluripremiato V8 biturbo 3.855 cc. Passando alle dimensioni, le misure della Roma Spider sono uguali alla versione coupé: 4.656 millimetri in lunghezza, 1.974 mm in larghezza, 1.306 mm in altezza e con un passo di 2.670 mm.