Ferrari lancia un bond a cinque anni da 500 milioni di euro Ferrari va verso l’emissione di un bond non garantito a cinque anni da 500 milioni di euro. Il ricavato sarà impiegato per le «generali esigenze» del gruppo

(USA TODAY NETWORK)

Ferrari va verso l’emissione di un bond non garantito a cinque anni da 500 milioni di euro. Il ricavato sarà impiegato per le «generali esigenze» del gruppo

1' di lettura

Ferrari va verso l’emissione di un bond non garantito a cinque anni da 500 milioni di euro. La Casa del cavallino rampante ha annunciato l’intenzione di procedere ad una emissione obbligazionaria benchmark non garantita, subordinatamente alle condizioni di mercato. Le obbligazioni, si legge in una nota, avranno rango pari a quello di tutte le altre obbligazioni in circolazione non garantite e non subordinate di Ferrari.

Sempre nella nota si legge che «la società intende impiegare il ricavato dell’offerta obbligazionaria per le generali esigenze del gruppo».

Le indicazioni sul rendimento del titolo, che ha scadenza 27 maggio 2025, sono in area 260 punti base sul Midswap , secondo quanto indicato da Ifr, servizio di Refinitiv. Joint Bookrunners dell’operazione sono Banca Imi, Barclays, BNP Paribas (B&D), BofA Securities, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, UniCredit.

Il pricing del titolo è atteso in giornata e l’emissione, riservata a investitori professionali e istituzionali, darà diritto a percepire una cedola annua d’importo fisso.