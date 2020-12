Ferrari, lascia l’ad Camilleri dopo aver superato il Covid. Interim a John Elkann, al via la ricerca del successore Il 65enne manager maltese ha comunicato la decisione, «per motivi personali», di rassegnare le sue dimissioni «con effetto immediato» dal ruolo di amministratore delegato e membro del Cda di Ferrari di Redazione Finanza

Il 65enne manager maltese ha comunicato la decisione, «per motivi personali», di rassegnare le sue dimissioni «con effetto immediato» dal ruolo di amministratore delegato e membro del Cda di Ferrari

Lo aveva anticipato qualche giorno fa, la notizia è stata data alla chiusura di Wall Street: Louis Camilleri lascia tutti gli incarichi «per motivi personali» dopo aver contratto e superato il Covid. C’è la presidenza di Philip Morris, il colosso del tabacco, ma soprattutto la carica di ad di Ferrari. A Maranello, fanno sapere fonti vicine al gruppo, è già partita da qualche giorno la ricerca del successore ma intanto il vuoto lasciato dal manager maltese non è indifferente.

John Elkann ha assunto le deleghe ad interim. L’obiettivo per l’azionista è trovare la soluzione giusta più che una soluzione immediata, dunque sui tempi non si possono fare previsioni. Di certo c’è che per il Cavallino Rampante si cercherà una figura capace non solo di gestire ma anche di prendere pienamente in mano le sorti della fabbrica e della scuderia di Formula Uno, l’una alle prese con la pandemia e l’altra con un lungo periodo di magra a livello di successi.

E’ dalla scomparsa di Sergio Marchionne che il mercato si interroga su quale sia la leadrship più appropriata per una realtà iconica come la Rossa: per alcuni mesi Camilleri era sembrato una meteora, poi con il tempo aveva consolidato la sua posizione. Ora si ripropone il problema, questa volta nel pieno del processo di fusione che vede impegnata Fiat con Psa. In passato, tra i papabili si erano inseguite le voci su Vittorio Colao e Stefano Domenicali e Jonathan Paul Ive, ex chief design officer di Apple, ma anche Diego Piacentini e Luca Maestri di Apple.

La lettera di Elkann ai dipendenti

«Non ho dubbi di poter contare su tutti voi per l'impegno e la dedizione unici che sono il segno distintivo della Ferrari. Abbiamo una strategia chiara e ambiziosa e continueremo a seguirla». Lo scrive il presidente della Ferrari in una lettera ai dipendenti in cui parla della decisione di Camilleri. «Da parte mia - assicura Elkann - assumerò il ruolo di Amministratore Delegato ad interim con profondo senso di orgoglio e responsabilità nei confronti di tutti voi, persone della Ferrari, che non cessate mai di definire chi siamo e che ogni giorno fate la differenza».

«Decisione non facile che rispettiamo»

«Durante i tempi incerti e difficili della pandemia da Covid-19, Louis ha guidato la nostra azienda con mano ferma facendo della sicurezza e del benessere dei nostri dipendenti, delle loro famiglie e della nostra comunità la sua priorità assoluta». Una decisione di cui Elkan dice di aver appreso «con grande dispiacere come tutti noi della famiglia Ferrari»: «so che per lui non è stata una decisione facile ma, come sempre accade con scelte così importanti, dobbiamo rispettarla pienamente».