Ferrari con Leclerc vince a Melbourne. Cresce Russell, terzo (e secondo nel mondiale)

Clamoroso Grand Prix di Melbourne: Max Verstappen si è dovuto ritirare al giro 39 dei 58 ufficiali per un guasto al motore che lo ha portato a un ritiro immediato. Uno «strano odore» e così il campione in carica per la seconda volta nel 2022 resta appiedato. Fa bene il suo lavoro Perez, secondo, ma non basta: la competitività della Ferrari e la maturità di Leclerc danno un’altra lezione alla squadra campione del mondo piloti, ma anche alla Mercedes, campione in carica del mondiale costruttori e primo contendente di Ferrari nell'attuale classifica delle “marche”.

Secondo successo per Leclerc

La vera notizia è il dominio incontrastato della rossa. Visto un monopolio dal primo giro, il ritiro di Verstappen non cambia una virgola sulla bellezza della gara di Leclerc, che vince davanti a Perez e Russell. Secondo successo del 2022, che lo porta a essere ancora più saldamente leader del mondiale grazie a una prestazione impeccabile nello stile e nella forza. Sale quindi a 71 punti, con 26 portati a casa solo oggi, incluso il giro veloce. 46 le lunghezze di margine su Verstappen non si potevano immaginare forse neanche in una serie tv particolarmente ottimistica e di parte. Una sorpresa gradita ma non è una garanzia sigillata con la ceralacca. Si tratta (solo) della terza gara nel mondiale più lungo della storia, quindi è decisamente molto presto fare bilanci: Mercedes e Red Bull hanno ancora tempo per tornare al massimo della competitività ma, al momento, l’Italia e Monaco potranno festeggiare con gioia uno splendore tecnico e umano invidiabili. Per onore di cronaca, non è di minor importanza, per gli inglesi, festeggiare anche il primo podio di Russell in Mercedes nonché secondo in carriera. Con la grande soddisfazione di essere davanti a un nome ingombrante come quello di Hamilton.

Leader indiscusso dall’inizio alla fine

Di questa domenica tante cose rimarranno indelebili nella memoria. Si parte dal margine sulla bandiera a scacchi: oltre 20 secondi su Perez e poco di più su Russell. Come accennato, un podio importante per l’inglese un altro significativo per Perez, che si dimostra sempre di più il “secondo” pilota più utile in casa Red Bull. Hamilton inguardabile, comunque quarto, ha la meglio su un buon Norris e Ricciardo, che portano la McLaren al livello di quarto team di questo week-end. A punti anche Albon, Ocon, Bottas e Gasly. Tre i ritiri, con nomi di spessore. Nelle qualifiche, il giovane ferrarista ha capitalizzato il difficile week-end di Max Verstappen, cogliendo la pole position in questo Gran Premio che torna in Australia dopo 3 anni di assenza per colpa del Covid. E anche il passo gara del monegasco è sempre stato notevole: giri veloci su giri veloci. Leader indiscusso dall’inizio alla fine. Come accennato, del tutto indipendentemente dal ritiro di Verstappen che, di fatto, non lo ha mai insidiato davvero da vicino. Per la seconda volta Verstappen ha buttato quindi al vento punti molto importanti per colpe non sue. La crisi dei loro propulsori è molto penalizzante: Gasly ad esempio è già alla terza power unit dell’anno.

Male Sainz, più preparazione e meno istinto

Sul fronte spettacolo, la gara non è stata sempre vivace, anche perché le modifiche al tracciato, che lo hanno reso più veloce, hanno anche ostacolato i sorpassi in alcuni settori: meno frenate, meno chance e niente quarta zona DRS. In assenza di incidenti in partenza, tutto è andata abbastanza liscio a parte un paio di safety car, fra virtuali e reali. Da subito si sono capiti i rapporti di forza fra i team. Al giro 10 infatti Perez recupera su Hamilton, che si era distinto per una partenza aggressiva come negli anni migliori, visto che aveva superato la McLaren di Norris e, appunto, la “seconda” Red Bull del messicano. Male Sainz. Che, forse non ha il talento cristallino di Leclerc ma, come il papà, indimenticato campionissimo di rally, ha bisogno di studiare tanto a tavolino. Di arrivare preparato all’obiettivo con un po’ più di preparazione e meno istinto. Il suo è stato il primo e più amaro colpo di scena di questa gara. Nelle prime fasi, nel sorpassare Mick Schumacher all’esterno, è andato da solo nell’erba e poi non ha più saputo tenere l’auto: finito nella ghiaia, girano le ruote a vuoto. Un’immagine triste: a questo punto è probabile che decreti una “gerarchia” almeno provvisoria nel team, visti i brillanti risultati di Leclerc. Qualcosa che si voleva evitare o, almeno rimandare, considerando soprattutto che lo spagnolo nel 2021 aveva concluso il mondiale piloti con punteggio più alto.

Mercedes ancora in crisi

Ma nel 2022 non si scherza: la Red Bull sembra ancora non essere all'altezza delle rosse, mentre la Mercedes sono ancora nel pieno di una profonda crisi. Quindi la Ferrari ha bisogno di prendere il largo il più velocemente in classifica per mettere un cuscinetto di punti più grasso possibile fra Leclerc e qualunque altro avversario. Colpo di scena anche per Vettel, al giro 22. In uscita di curva, è andato ad accelerare troppo mentre era un po’ a “cavallo” del cordolo, sempre più alti negli ultimi anni. Per via delle monoposto 2022, con un fondo al contrario più basso che in passato, succede che in casi come questo le gomme non riescano a toccare bene per terra: pertanto l’auto viene alleggerita e, se le temperature di esercizio non sono ideali, quando si riprende piena aderenza l’auto va fuori controllo, si gira e, in questo caso, punta verso il muro. Non si è fatto male nessuno, ma ha causato la seconda safety car causa detriti e Vettel si è dovuto ritirare. Ne guadagna subito e molto George Russell. Hamilton invece rimane nel traffico e non è la prima volta che nel 2022 per lui le safety car non si rivelino tanto propizie.