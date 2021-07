Ferrari, i manager si formeranno anche a Bologna

1' di lettura

I manager della Ferrari si formeranno anche a Bologna. La casa del Cavallino ha infatti rinnovato per tre anni l’accordo con Bologna Business School, sulla formazione manageriale. Oltre all’Executive Master of Business Administration che sarà dedicato ai profili executive ed è arrivato alla sua terza edizione, quest’anno è stato lanciato il Global Mba, per sostenere lo sviluppo dei manager più giovani. Tra i temi dominanti ci saranno trasformazione digitale, globalizzazione e sostenibilità.

Entrambi i master sono taylor made sulle esigenze di Ferrari. Per rafforzare il legame tra formazione e mondo del lavoro, sono previste anche visite in aziende leader e momenti di confronto con imprenditori e manager. Inoltre, chi parteciperà al Global MBA potrà anche prendere parte a progetti che si svolgeranno in alcune imprese partner.A partire da quest’anno i master beneficiano di strumenti che consentono un’esperienza di interazione simile a quanto avviene in aula, ottimizzando anche l’attività a distanza e ricreando il fondamentale senso di vicinanza tra partecipanti.

Questa piattaforma permette di accedere ad aule virtuali esattamente uguali a quelle utilizzate nella sede di Maranello di Ferrari e alla Bologna Business School, anche grazie all’uso di avatar che consentono di interagire con gli oggetti della stanza e con gli altri partecipanti.Come spiega Max Bergami, dean di BBS e direttore dei Corporate Program di Ferrari, «questi programmi offrono un’opportunità unica ai partecipanti che hanno la possibilità di seguire percorsi di apprendimento che uniscono rigore accademico e rilevanza organizzativa».