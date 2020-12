Ferrari (Next 14): così sono cambiate le aziende sul digitale nell’anno della pandemia L’agenzia digital si è consolidata in un unico gruppo con 4 divisioni. Al termine di un 2020 oltre le attese, ci spiega quali sono oggi le priorità delle aziende italiane per stare sul mercato di Luca Salvioli

Marco Ferrari, ceo di Next 14

L’agenzia digital si è consolidata in un unico gruppo con 4 divisioni. Al termine di un 2020 oltre le attese, ci spiega quali sono oggi le priorità delle aziende italiane per stare sul mercato

3' di lettura

L’emergenza sanitaria e le conseguenti misure di contenimento, con effetto depressivo sull’economia, obbligano le aziende italiane a guardare al sodo. «Oggi slogan come “big data” non interessano se non sono accompagnati da soluzioni concrete che aiutino ad aumentare le vendite» spiega Marco Ferrari, ceo di Next 14.

Ferrari è uno che parla chiaro. Ha una lunga storia da imprenditore (prima è stato giornalista) iniziata nel 2000 con la fondazione di Neo Network, startup digitale poi venduta a De Agostini nel 2007. L’acquisizione ha poi portato alla nascita di Zodiak Media, società di contenuti dove ha ricoperto il ruolo di Group Chief Digital Officer global. Nel gennaio 2014 è tornato, insieme al suo storico team , a fare l'imprenditore con il progetto Next 14.

Loading...

Ci racconta come ha vissuto questo 2020 anomalo e cosa si aspetta dal 2021. Next 14 è una agenzia di marketing e comunicazione basata sui dati. Si occupa di pubblicità, storytelling, ecommerce, tecnologie di monetizzazione adv per i publisher. «Oggi da un insieme di aziende piccole dimensioni, siamo diventati un unico gruppo portando a termine un processo di consolidamento avviato da due anni».

Il punto di vista di Next 14 è interessante per cogliere cosa sta succedendo in questo periodo così atipico. «Oggi siamo una unica agenzia fatta di 4 divisioni. Cerchiamo di risolvere i problemi che le aziende incontrano lato marketing e comunicazione. Ce ne sono due ricorrenti. Il primo è la guerra dell’attenzione. Tutte cercano di catturare il consumatore, ma la concorrenza con altri servizi e messaggi è enorme. La seconda è usare al meglio i dati per sopravvivere. Hanno bisogno di analisi dati orientate al business».

Per le aziende italiane che si aggirano sui 100 milioni di fatturato, in particolare, ci sono tre priorità. «La prima è la digitalizzazione. La seconda l’internazionalizzazione, che si porta dietro anche la necessità di una maggiore managerializzazione. L’ecommerce rappresenta una risposta a tutti e 3 i problemi».