Ferrari ai nuovi massimi storici, Barclays scommette già sul 2024

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Superata di slancio quota 300 euro, le azioni Ferrari aggiornano i massimi storici grazie al supporto che arriva da un report degli analisti di Barclays con una raccomandazione migliorata a "overweight". Il titolo, che in poche sedute è passato dai 282 euro degli ultimi giorni di ottobre a sfiorare i 309, ha superato anche i 310 euro per azione. Visti i risultati trimestrali (963 milioni di utile nei primi nove mesi con 4,4 miliardi di ricavi), Barclays, che comunque considera il titolo già ben valutato, vince la propria cautela e scommette sulle prospettive dei prossimi anni portando il target di prezzo a 350 euro. In particolare gli analisti valorizzano le indicazioni arrivate dal management sul price-mix ancora forte nel 2024, sui margini elevati (18%) delle personalizzazioni e sul portafoglio ordini. Altro fattore di rilievo è la possibilità che il gruppo decida per un aumento dei prezzi nel prossimo anno per compensare la pressione dell'inflazione sui costi.