Ferrari Omologata, la decima one-off di Maranello Un inedito modello unico ha fatto la sua prima comparsa sul circuito di Fiorano, la Ferrari Omologata. È il decimo modello one-off del Cavallino Rampante.

Ha debuttato per un breve test sul circuito di Fiorano una Ferrari come nessun'altra: la nuova one-off Ferrari Omologata, l'ultima nata della linea di modelli unici di Maranello, commissionata da un cliente europeo di primo piano del Cavallino. Ferrari Omologata, con la sua colorazione Rosso Magma e livrea racing, si ispira alla leggendaria e ultrasettantennale tradizione delle Gran Turismo Ferrari: si tratta, infatti, di una vettura in grado di trovarsi a proprio agio tanto su strada quanto in pista. L'auto è frutto di un processo di sviluppo durato oltre due anni dalla presentazione dei primi bozzetti. I designer hanno dato sfogo alla propria creatività a partire dalla piattaforma della 812 Superfast, di cui sono stati mantenuti soltanto parabrezza e fanali anteriori. L'obiettivo è stato quello di far leva sulle proporzioni dettate dall'architettura centrale-anteriore della piattaforma di partenza per modellare forme agili e volumi fluidi con aperture dosate dove si sono rese necessarie per esigenze aerodinamiche. “Omologata” è stata una delle parole chiave che hanno accompagnato la progettazione del 10° esemplare unico, con motore V12 anteriore realizzato da Ferrari a partire dalla P540 Superfast Aperta del 2009. Oltre naturalmente alle istruzioni dettagliate del cliente che hanno riguardato ogni particolare dell'auto, i designer hanno tenuto in considerazione numerose altre variabili per far sì che questo modello diventasse un instant classic senza nulla da invidiare ai modelli di gamma della Casa di Maranello.