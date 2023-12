Ferrari pesante con taglio rating analisti, attesa crescita ma più lenta

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Giornata difficile per Ferrari che, con un ribasso di oltre due punti, è in coda al FTSE MIB, dopo che gli analisti di Intermonte hanno abbassato la valutazione da "outperform" a "neutral" e l'obiettivo di prezzo da 369 a 361 euro per azione. «Anche se il business è in buona forma e offre un'ampia visibilità in fasi di rallentamento, ci aspettiamo che le guidance 2024 saranno sotto le stime di consensus, visto che i recenti risultati record hanno indotto la società a essere forse un po' troppo ottimista», spiegano gli esperti. Il titolo viaggia al momento in calo del 2,6% a 318,9 euro per azione, sui minimi di giornata. Le azioni, che hanno lasciato sul campo il 3,9% nella precedente ottava, vengono comunque da un 2023 brillante: il titolo aveva chiuso il 2022 a 200,2 euro per azione, quindi è salito progressivamente superando per la prima volta nella storia la soglia dei 300 euro lo scorso 2 novembre e quindi vedendo il guadagno totale finora realizzato nel 2023 arrivare attorno al 63%.

Il giudizio complessivo degli analisti sulla società resta comunque positivo, con una crescita destinata a continuare, ma a un passo più lento. «Le previsioni per il quarto trimestre sono solide, ma il consensus è già bullish. Prevediamo che Ferrari chiuda il 2023 in modo positivo, ma vediamo uno spazio limitato per eventuali sorprese, visto che il consensus è già oltre le guidance per un trimestre che, storicamente, ha meno potenziale al rialzo», spiegano gli esperti di Intermonte, che attendono per l'ultimo periodo dell'anno ricavi per 1,54 miliardi di euro (+11%) grazie a un solido mix di prodotti, volumi in aumento del 4%, un Ebit di 355 milioni (+19% anno su anno) con un margine del 23,5% rispetto al 21,8% dello stesso trimestre 2022, ma in rallentamento rispetto al 27,4% del terzo trimestre 2023. Guardando al 2024, Intermonte prevede «un anno più debole di quanto previsto in precedenza. Ci aspettiamo che la guidance sia inferiore alle previsioni del consensus. Ci attendiamo un altro anno di crescita per Ferrari, ma a un ritmo più moderato rispetto ai periodi recenti e alle previsioni».