Ferrari Portofino

La Portofino è la nuova Gran Turismo V8 che sostituisce la California T, rispetto alla quale è più leggera di 80 Kg e vanta - a parità di motore - una potenza superiore di 40 CV (per un totale di 600) e un'aerodinamica migliorata del 18%. La nuova GT Ferrari è la più potente convertibile a offrire contemporaneamente il tetto rigido retrattile, un baule capiente e una grande abitabilità, arricchita da due posti posteriori utilizzabili per brevi percorrenze. Novità tecniche al debutto su Portofino sono il servosterzo elettrico (per la prima volta su una GT Ferrari) e il differenziale posteriore elettronico di terza generazione E-Diff3 che migliora il grip meccanico e il controllo della vettura nella guida sportiva. Il comfort on-board è garantito da nuovi contenuti quali il sistema di infotainment con schermo touch screen da 10,2”, il rivisto climatizzatore che migliora l'efficacia sia a tetto chiuso che aperto, il volante completamente rivisitato e i sedili a regolazione elettrica fino a 18 vie, con un inedito design dello schienale che consente uno spazio aumentato per le gambe dei passeggeri posteriori e il passenger display.

PER APPROFONDIRE

● Il listino prezzi