Ferrari Portofino M, l’evoluzione della GT scoperta di Maranello La casa del Cavallino ha aggiornato la Portofino nel powertrain e nelle tecnologie di Nicola Desiderio

Una vista migliore sulle prestazioni, con la brezza del mare e il vento della velocità. Ecco la nuova Ferrari Portofino M, evoluzione della GT coupé-cabriolet con motore V8 anteriore-centrale della Casa di Maranello. La 2+2 modenese è inoltre il simbolo di un nuovo inizio, dopo la chiusura dell'azienda a causa della pandemia di Covid-19, e la prima Rossa presentata con un evento online.

Rinnovata nel frontale per avere un look più aggressivo, la Portofino M – che vuol dire “modificata” nel gergo Ferrari – può essere dotata di nuovi sistemi di assistenza alla guida (ADAS) e di sedili riscaldati e ventilati che ne esaltano sia l'equilibrio tra prestazioni e comfort sia la versatilità di una sportiva pronta a trasformarsi da coupé a spider (e viceversa) in 14 secondi. Il V8 biturbo con bancate a 90 gradi da 3.855 cc, vincitore del premio “Engine of the Year” consecutivamente negli ultimi 4 anni, è stato potenziato a 620 cv (+20 cv, con la benzina a 98 ottani) mantenendo la coppia di 760 Nm mentre il cambio doppia frizione ad 8 rapporti ha una marcia in più, ma è più compatto del 20% ed è capace di trasmettere il 35% della coppia in più.

La Portofino M ha ora il Manettino a 5 posizioni aggiungendo la Race, per esaltare, insieme al Ferrari Dynamic Enhancer, al differenziale attivo e alle sospensioni magnetoreologiche le prestazioni dinamiche e il piacere di guida. I numero della nuova Ferrari Portofino M sono degni di un'auto del Cavallino Rampante: oltre 320 km/h e un'accelerazione capace di portarla da fermo a 100 km/h in 3,45 s. e a 200 in 9,8 s., un secondo in meno rispetto alla precedente Portofino.