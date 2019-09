Ferrari, prima doppietta a Singapore. Vettel torna alla vittoria dopo un anno Vettel in testa, quinto diverso vincitore nel 2019. Piazza d'onore per Leclerc. Terzo Verstappen. Mercedes in difficoltà, fuori dal podio ed Hamilton che non vince da Budapest, cioè da prima della pausa estiva di Alex D'Agosta

Un trionfo completo e inaspettato del cavallino sulla pista che inaugura la stagione extra europea. Mica male. Vettel finalmente scaccia i suoi demoni, almeno per qualche giorno. E ritrova il sorriso dopo una batosta a Monza che non dimenticherà mai, specie perché era la pista che l'aveva reso famoso con la sua prima conquista, si potrebbe dire eroica, nel 2008, sotto la pioggia e con la Toro Rosso.

Forse un gioco di strategia, una scelta del muretto che non è stata ben giustificata neanche a fine gara. Meglio lavare i panni sporchi in casa, insomma. La posizione è stata guadagnata infatti a favore di Leclerc in base a diverse politiche di cambio gomme. Ma non c'è da lamentarsi in assoluto, ci mancherebbe: vedere la Ferrari così competitiva è davvero un lusso pensando agli ultimi anni.

Stiamo infatti parlando di un successo che al quattro volte campione tedesco mancava addirittura dall'estate 2018. Un primo posto comunque non scontato: non sono mancati momenti di lotta anche con il compagno di squadra, ma a un certo punto ha iniziato a girare forte e non c'è più stato niente da fare. Bene così: e se alla fine il giro veloce in gara è stato di Bottas vuol dire che non sono del tutto “scoppiate” e che il lavoro di Ferrari si è rivelato complessivamente migliore pur senza debacle eccessive degli avversari.

Il senso di ridare spazio a Vettel

Sei gare al termine, 200 punti per Leclerc a pari merito con Verstappen e Vettel vicino a 194 consentono di immaginare un finale di mondiale non troppo scontato e con i giochi non estinti già con troppo anticipo. Bottas comunque è a quota 231 e Hamilton lassù a 296. Ostico da riprendere, quindi le motivazioni di Ferrari nel dare più spazio a Vettel possono essere riconducibili non solo a una ripresa immediata nella fiducia in sé stesso, ma anche a una saggia politica di lungo termine ampiamente condivisibile.