Ferrari pronta a riaprire la produzione il 14 aprile Il gruppo si prepara a un riavvio e annuncia nuove indicazioni sulla guidance finanziaria per il prossimo 4 maggio 2020

1' di lettura

Le aziende aggiornano i programmi di riapertura delle fabbriche in attesa

di una graduale risoluzione della crisi. Ferrari, che nei giorni scorsi è entrata in campo nel distretto biomedicale di Mirandola per sostenere la produzione di dispositivi respiratori, prevede “attualmente” di riaprire la produzione il 14 aprile 2020 ma «a condizione che sia garantita la continuità della catena di fornitura», ha annunciato il gruppo di Maranello.

Avanti con il lavoro da casa

Ovviamente in vista di una sperata riapertura Ferrari ha precisato che «tutte le attività aziendali che possono essere svolte attraverso il lavoro agile continueranno regolarmente come è stato fatto nelle scorse settimane» e che la società «continuerà a farsi carico dei giorni di assenza di coloro che non possono avvantaggiarsi di tale soluzione». A fronte della «grande incertezza e dell'imprevedibilità causata dal Covid-19, la società sta adottando tutte le misure più appropriate per assicurare il benessere e la salute dei suoi dipendenti, nell'interesse di tutti i suoi stakeholder». Più in generale, rispetto alla crisi generata dal coronavirus, la Ferrari fornirà ulteriori indicazioni sulla guidance finanziaria il prossimo 4 maggio 2020 (durante la conference call con la comunità di investitori relativa ai risultati del primo trimestre). Alla luce «del valore del marchio, della propria solidità finanziaria e del modello di business, Ferrari è fiduciosa nella propria capacità di generare valore per tutti gli stakeholder al di là delle incertezze del breve periodo».