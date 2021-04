Ferrari, pronta la short list per il nuovo ceo. Prima rossa tutta elettrica nel 2025

4' di lettura

Ferrari approva bilancio e dividendo, annunciando tre nuovi modelli anche per il 2021 e la prima rossa totalmente elettrica nel 2025. E intanto continua la ricerca del nuovo amministratore delegato. «Stiamo facendo buoni progressi nella creazione di una short list di candidati molto forti che hanno tutte le qualità, fra le quali in particolare le capacità tecnologiche, per guidare la nostra società», ha detto John Elkann, presidente e ceo pro-tempore della casa di Maranello, durante l'assemblea degli...