La Ferrari Purosangue non poteva mancare tra i “super suv” con potenze superiori ai 500 cavalli. Nel caso del modello prodotto a Maranello, si arriva a ben 725 scaricati sulle quattro ruote motrici dalla motorizzazione V12. La prima auto a quattro sedili e quattro porte nella storia del Cavallino Rampante è frutto di una ricerca volta a garantire performance, emozioni di guida e comfort, ed è al contempo intrisa dell’inconfondibile dna dei modelli della Casa di Maranello. Il layout e le proporzioni sono nettamente diverse rispetto agli archetipi che caratterizzano le comuni granturismo moderne (crossover e suv); la Purosangue prevede infatti un'architettura transaxle sportiva con motore in posizione centrale-anteriore e cambio al posteriore, oltre a una power transfer unit collegata davanti al motore per un’inedita modalità di trasmissione 4×4. La vettura monta l'iconico V12 aspirato Ferrari, in un'inedita configurazione che permette all'auto di erogare la maggiore potenza del segmento associata al sound più coinvolgente e rappresentativo del Marchio. Inoltre, è in grado di fornire l'80% della coppia già ai bassi regimi, per emozioni di guida uniche in tutte le condizioni di utilizzo. Nel dettaglio la Ferrari Purosangue è lunga 497 cm, larga 203 cm, alta 159 cm con un bagagliaio da 473 litri. Nella versione Purosangue costa 390.000 euro con motore a benzina di 6.496 cc (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 533 kW/725 cavalli ed una coppia massima di 716 Nm a 6.250 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 100 litri. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,3 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 310 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.033 kg.

