Ferrari Purosangue, cosa è e dove si colloca

Purosangue è l'auto che non c'era. Un esercizio di stile, ma anche di tecnica che abbina prestazioni sportive a praticità come mai prima d'ora si era visto in una Ferrari. Alla base del progetto ci sono scelte tecniche senza compromessi e soluzioni come il tetto in carbonio e la progettazione della piattaforma che hanno garantito un peso di soli 2.033 kg. La Ferrari non ha confermato almeno per l'immediato delle altre motorizzazioni aggiuntive rispetto al V12 aspirato di lancio, lasciando quindi in sospeso la possibilità di introdurre sia pure in un secondo momento anche dei modelli elettrificati.

1/12 3/12 Menu