Ferrari Purosangue e un accesso gli interni più facile

Progettati per accogliere quattro sedili singoli ed è esclusa la possibilità di una futura cinque posti, mentre il bagagliaio offre una capacità di 473 litri con la possibilità di abbassare gli schienali delle sedute dietro per il trasporto di oggetti ingombranti. Il portellone elettrico si apre con un angolo di 73 gradi con speciali cerniere che, come per le portiere posteriori, hanno permesso maggiori libertà stilistiche per la carrozzeria. La definizione dell’abitacolo è partita dalla necessità di ottimizzare lo spazio con la ergonomia e per questo gli arredi sono stati sviluppati con ingombri minimi.

7/12 9/12 Menu