Ferrari Purosangue e le nuove sospensioni attive

Per offrire una dinamica di guida ottimizzata oltre alle quattro ruote motrici e quelle sterzanti sono state introdotte come prima assoluta delle sospensioni attive per gestire il rollio in curva. Il sistema abbina un ammortizzatore idraulico con attuatori a 48 Volt per garantire risposte ad alta frequenza. I dati degli accelerometri e dei sensori vengono analizzati e gestiti per controllare singolarmente ogni ammortizzatore e bilanciare il rollio nei trasferimenti di carico con variazioni di altezza di 10 mm. A tutto ciò si aggiungono dei controlli di trazione e di stabilità ancora più completi.

