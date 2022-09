Ferrari Purosangue e il trasporto di attrezzature sportive

Non ci sarà mai un gancio di traino che andrebbe ad intaccare la resistenza della nuova piattaforma studiata per la Purosangue, ma alla Ferrari hanno deciso di introdurre delle soluzione innovative sul tetto per il trasporto anche delle attrezzature sportive. Sempre in tema di fruibilità a bordo dell'auto i sedili anteriori adottano una funzione di massaggio specifica, mentre è anche previsto un sistema per sollevare di 30 mm aggiuntivi la vettura sia pure fino ad una velocità massima di 80 kmh per affrontare tutte le variabili di guidabilità su terreni sia sconnessi che insidiosi.

