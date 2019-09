Ferrari Purosangue, trapelano nuovi dettagli sul suv di Maranello

1' di lettura

LONDRA - Il primo SUV Ferrari, sviluppato con il nome in codice 175, è

uno dei 15 modelli previsti per il debutto prima del 2023 che saranno basati su due piattaforme distinte. In un'intervista con il direttore tecnico della Ferrari, Michael Leiters, il magazine inglese Autocar ha appreso che una piattaforma sarà dedicata alle supercar a motore centrale come la F8

Tributo, mentre l'altra sarà per le auto in stile GT a motore anteriore e centrale, e includerà il nuovo SUV noto anche come Purosangue il cui design è stato approvato internamente. Entrambe le piattaforme saranno in grado di supportare i motori V6, V8 e V12, con o senza boost ibrido, e

una varietà di stili di carrozzeria e trasmissioni. Il SUV dovrebbe essere un

quattro posti rialzato da terra caratterizzato da una sospensione regolabile in altezza, incentrata sulla dinamica per la strada, ma che consente “alcune abilità fuoristrada”.