Ferrari Purosangue, tutto quello che sappiamo sul suv del Cavallino a un anno dal debutto L’atteso modello a ruote alte del brand di Maranello verrà lanciato tra poco più di un anno e costituirà la base per una gamma di modelli inediti sempre sotto l’emblema del Cavallino di Corrado Canali

Manca ancora un anno per vederlo dal vivo, ma la tensione inevitabilmente cresce. Del resto il Purosangue è un modello destinato a cambiare le prospettive di un marchio fra i più esclusivi al mondo come la Casa di Maranello sia in termini di unità prodotte che di Dna. E’ successo così in passato per altri brand altrettanto nobili come Porsche o più di recente la stessa Lamborghini che prima di decidersi a predisporre in gamma un modello crossover hanno riflettuto molto. E anche allora le resistenze ad una decisione così spiazzante si sono fatte sentire in particolare da parte dei clienti più tradizionali.

Design al centro del progetto del suv-crossover

Per la prima volta, forse, in Ferrari, sarà il design a dettare le sorti di un modello così inedito. Lo sa bene il responsabile del Centro stile di Maranello, Flavio Manzoni che pure da 10 anni e passa è il deus ex macchina di una gamma che oltre sempre più ampia è anche all’insegna dell’innovazione, basti pensare a La Ferrari prima e più di recente al primo modello ibrido plug-in. Manzoni si è messo al lavoro sin da quando il presidente di allora Sergio Marchionne aveva dato il via ad un progetto fra i più ambiziosi nei 70 anni vita del costruttore di Maranello. Anche la scelta del nome resta ancora in discussione.

Il nome è scelto o forse ancora non è quello?

Purosangue è il nome annunciato, ma restano da definire dei dettagli in sede legale che potrebbero rendere necessario un cambio di denominazione. Se ne sta parlando nelle segrete stanze del brand, ma il nome sia pure importante in un nuovo progetto di vettura non appare così discriminante per un’auto Ferrari che è da sempre una garanzia di esclusività e di top class in tutti i sensi. Alla fine potrebbe prevalere la scelta di una più normale sigla, anche se Purosangue ha il fascino di un nome che esprime al tempo stesso una razza unica e senza paragoni.

Da tenere conto le reazioni dei tanti concorrenti

Già la concorrenza! Verrebbe da dire che sono in molti che aspettano al varco la Ferrari per dire che non è arrivata per una volta prima in un settore che vede come detto altri brand già presenti con un loro modello e anche da diversi anni. Un tema che potrebbe mettere ulteriore stess allo chief design, così come ai responsabili dell’area tecnica o addirittura del marketing, sempre cruciale al momento della commercializzazione di un modello così tranchant come il futuro suv Ferrari. Da mettere in conto il milione di unità già vendute dal Porsche Cayenne e le 10.000 unità prodotte in soli due anni dal Lamborghini Urus che pure parte da un prezzo di oltre 200 mila euro opzioni naturalmente escluse.

Non un suv, ma un Ferrari Utility Vehicle

Sulla unicità del nuovo modello si era subito espresso lo stesso amministratore delegato Louis Camilleri costretto un mese fa a lasciare l’incarico per motivi personali. Detestava sentire la parola suv a proposito di Ferrari, aveva più o meno detto Camilleri perché a suo dire non si adattava al marchio. Aggiungendo, però, che il nuovo modello sarebbe stato unico sotto tanti aspetti. Sarà forse per questo che alla Ferrari sono più propensi a definirlo non un proprio Suv che sta per Sport Utility Vehicle, ma un Fuv che vorrebbe dire Ferrari Utility Vehicle. Un punto di vista che non sembra cambiato ora che le sorti di Ferrari è sulle spalle soltanto da presidente almeno per ora John Elkann.