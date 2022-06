Ferrari, quindici nuovi modelli nel prossimo triennio. Tante ibride ed elettriche

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Ferrari ha presentato durante il Capital Markets Day il piano strategico 2022-2026 che prevede un fitto programma di lanci. Sono ben quindici i nuovi modelli del Cavallino Rampante che arriveranno a partire dalla fine di quest’anno, periodo in cui sarà svelata la Purosangue. Ovvero, il suv secondo Ferrari, spinto da un V12.

La strategia definita dalla Ferrari si prefigge di mantenere la gamma ai massimi livelli preservandone l’unicità. Ogni Ferrari sarà sviluppata per un posizionamento unico secondo il principio diverse Ferrari per diversi ferraristi e diverse Ferrari per momenti diversi. Per rispettare questo principio la gamma si declinerà in modelli Icona, Supercar e Serie Speciali. Insomma, il filone delle prossime Ferrari sarà molto articolato, ma sempre guidato dalla filosofia di conciliare la tradizione con l’innovazione per fare battere il cuore a prescindere dal powertrain. Al riguardo la Ferrari precisa che entro il 2026 la gamma sarà composta per il 60% da modelli ibridi ed elettrici (il primo full-electric sarà presentato nel 2025) e per il rimanente da vetture con motori termici. Nello stesso periodo sarà presentata anche la tanto attesa Supercar.

Tre famiglie di motori all’insegna del piacere della guida

Di conseguenza, la Ferrari continuerà̀ a lavorare all’innovazione del motore a combustione interna e, con il supporto dei partner, svilupperà̀ soluzioni nel campo dell'efficienza energetica e dei carburanti alternativi per accrescere una parte essenziale della tradizione del marchio. Questo percorso si affiancherà a quello intrapreso nel 2009 con il trasferimento della tecnologia ibrida dal mondo delle corse alla produzione, ispirato dalla convinzione che un powertrain ibrido aumenti le performances. Nei prossimi anni, quindi, alle quattro attuali Ferrari ibride se ne aggiungeranno molte altre.

Il capitolo dei powertrain full-electric sarà sviluppato per offrire emozioni di guida di una vera Ferrari travasando la tecnologie del mondo delle corse, la meccanica di precisione, la fluidinamica e il software per le prestazioni. Tutti i motori elettrici della Ferrari saranno progettati, sviluppati e realizzati artigianalmente a Maranello.

La prima Ferrari elettrica avrà caratteristiche uniche che le consentiranno di distinguersi a tutto campo per la potenza del motore, il peso, il suono e le emozioni di guida che offrirà. Elemento di distinzione chiave delle Ferrari elettriche sarà il modo in cui le celle delle batterie, acquistate per garantire la massima qualità e la tecnologia più avanzata disponibile sul mercato, saranno assemblate a Maranello. I moduli della batteria realizzati artigianalmente saranno integrati nel telaio delle vetture seguendo un processo rivolto a ridurre il peso della vettura, ad aumentare le prestazioni e a creare un'esperienza di guida tipicamente Ferrari. Un fattore che sarà perseguito non solo realizzando componenti e adattando tecnologie esistenti alle esigenze della Ferrari, ma anche limitando la guida autonoma al livello 2 più evoluto per preservare le emozioni di chi sta al volante.