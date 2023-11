Ferrari da record, l’utile balza del 46%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ferrari chiude un trimestre da record e alza le guidance di fine anno. La casa di Maranello ha segnato negli ultimi tre mesi ricavi netti pari a 1,5 miliardi di euro, in crescita del 23,5% rispetto all’anno precedente, con consegne totali pari a 3.459 unità, in aumento dell’8,5% rispetto al terzo trimestre 2022. L’utile netto è di 332 milioni, in crescita del 46%. Crescita a doppia cifra anche per la redditività: l’ebit adjusted è pari a 423 milioni di euro, in crescita del 41,6% rispetto all’anno precedente, con un margine pari al 27,4%. L’ebitda adjusted è di 595 milioni, in aumento del 37% rispetto all’anno precedente, con un margine del 38,6%. La generazione di free cash flow industriale è pari 301 milioni.

Portafoglio ordini

«Un altro trimestre da record, con una crescita degli utili trainata da un mix ancora più ricco e dal continuo appeal delle personalizzazioni, che ci porta ad aumentare la guidance per l’anno. Il portafoglio ordini rimane ai massimi livelli grazie alla forte domanda in tutte le aree geografiche e si estende a tutto il 2025», ha commentato l’amministratore delegato Benedetto Vigna.

«L’unicità del nostro marchio, che ancora una volta ha contribuito a questo successo, è di ispirazione per tutto ciò che facciamo: dai lanci di nuovi modelli, tra cui le ultime 296 Challenge e 499P Modificata , alle esperienze esclusive che offriamo ai nostri clienti, come il recente Ferrari Gala di New York e le Finali Mondiali al circuito del Mugello».

L’indebitamento industriale netto al 30 settembre 2023, pari a 233 milioni rispetto a 331 milioni al 30 giugno 2023, riflette anche il riacquisto di azioni proprie per 194 milioni. Al 30 settembre la liquidità complessiva disponibile era pari a 1,6 miliardi (1,7 miliardi al 30 giugno), incluse linee di credito committed e inutilizzate per 600 milioni.

Le nuove stime

Nei nove mesi la società ha riportato un utile netto di 963 milioni (+34%), ricavi in rialzo del 19% a 4,447 miliardi, consegne in incremento del 5% a 10.418 unità e un Ebitda in crescita del 32% a 1,721 miliardi. I risultati hanno consentito alla società di alzare ulteriormente le previsioni per l’intero anno. Il gruppo prevede ricavi a 5,9 miliardi (la previsione era di 5,8 miliardi) ed ebit adjusted a 1,57 miliardi (era tra 1,51 e 1,54 miliardi).