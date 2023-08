Ferrari, su le stime per utili e margini nel 2023. Consegne in Cina +14%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Risultati positivi nel secondo trimestre, per Ferrari, che ha ritoccato al rialzo le stime sugli obiettivi per l’anno: ora i ricavi dovrebbero salire a 5,8 miliardi contro 5,7; il margine Ebit rettificato dovrebbe andare oltre il 26%; l’utile diluito rettificato per azione è visto tra 6,25 e 6,40 euro (contro la precedente stima di 6-6,20). Tra aprile e giugno, intanto, i ricavi netti sono stati pari a 1,47 miliardi, in aumento del 14,1% rispetto all'anno precedente, con consegne totali pari a 3.392 unità, sostanzialmente invariate rispetto al secondo trimestre 2022 (-2%) e, ha sottolineato la nota di Maranello, «in linea con i piani per l'anno». Ebitda rettificato a 590 milioni e margine del 40%. Risultato operativo (Ebit) rettificato di 437 milioni, in aumento del 35,4% e margine relativo pari al 29,7% nel trimestre contro il 25% del 2022. Utile netto rettificato di 334 milioni e utile diluito per azione rettificato pari a 1,83 euro. In Borsa il titolo è scivolato all’uscita dei conti, perdendo circa il 2% e restando volatile per il resto della seduta, per chiudere poco sotto la parità.

Contributo sorprendente delle personalizzazioni

«Il secondo trimestre si è chiuso con dei risultati finanziari eccezionali, contraddistinti da elevata marginalità. Le consegne nel periodo riflettono un ricco mix prodotti, mentre continuiamo a gestire un portafoglio ordini molto forte in tutte le aree geografiche. La decisione di rivedere al rialzo la guidance è stata sostenuta in particolare da un contributo delle personalizzazioni sorprendente», ha commentato l'amministratore delegato Benedetto Vigna. «L'innovazione è al centro di Ferrari e continua a trainare la nostra crescita e risultati, come l'indimenticabile vittoria a Le Mans» l’11 giugno scorso, ha aggiunto Vigna.

Trionfo storico della Ferrari a Le Mans

Riguardo ai dati dei primi sei mesi, le consegne sono state 6.959 contro le 6.706 (+4%) di un anno fa. L’Ebit rettificato è stato pari a 822 milioni (630, +30%), il margine Ebit 28,3% contro 25,4%. Infine l’utile netto 6,1 milioni contro 490 (+29%).

Le consegne corrono in Cina

«Le vetture consegnate nel secondo trimestre 2023 - spiega la nota del Cavallino - sono state pari a 3.392 unità, in calo di 63 unità rispetto all'anno precedente. Il livello delle consegne riflette i programmi di allocazione di volumi, aree geografiche e mix per trimestre, a fronte di un portafoglio ordini molto solido. Di conseguenza, la regione Emea ha registrato un aumento del 17,3%, Americhe in flessione del 17,5%, la Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan sono rimaste pressoché in linea con l'anno precedente e la regione Resto dell'Asia Pacifico è diminuita del 15,6%». Nel corso del semestre, invece, la crescita è stata del 4% su base annua con tutte le regioni in positivo: notevole il +14% della Cina continentale, Hong Kong e Taiwan e +7% delle Americhe.



Le consegne sono state trainate dalla 296 GTB, dalla Roma e dalla Portofino M, mentre la 296 GTS e la 812 Competizione A erano in fase di avvio. Nel corso del secondo trimestre sono state avviate le consegne della Purosangue. Aumenteranno nella seconda metà dell’anno, pur restando sotto il 10% dei volumi totali. Intanto le prenotazioni per il 2026 sono iniziate e sono già a buon punto. Quanto al futuro, «il portafoglio ordini di Ferrari è incredibilmente alto in tutte aree geografiche e per i diversi modelli», ha dichiarato Vigna durante la presentazione dei conti.